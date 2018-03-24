Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

"25 марта 2018 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время. В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед", - говорится в сообщении.

Добавим, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, ранее правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад.

Как сообщал УНН, курсирование ряда пригородных поездов во Львовской области будет отменено в связи с переходом на летнее время.