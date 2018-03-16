Україна у січні збільшила експорт на 23,5%, а імпорт – на 31,4%

“У січні 2018 року експорт товарів становив 3724,2 млн доларів, імпорт — 4008,3 млн доларів. Порівняно із січнем 2017 року експорт збільшився на 23,5% (на 709,7 млн доларів), імпорт — на 31,4% (на 958,5 млн доларів)”, — повідомили у Держстатистики.

При цьому зазначається, що негативне сальдо становило 284,1 млн доларів (у січні 2017 року також негативне — 35,3 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,93 (у січні 2017 року — 0,99).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 191 країни світу.

Нагадаємо, уряд ухвалив проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства”.