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Україна у січні збільшила експорт на 23,5%, а імпорт – на 31,4%

Україна у січні збільшила експорт на 23,5%, а імпорт – на 31,4%

Київ • УНН

 • 12750 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У січні 2018 року експорт товарів збільшився на 23,5%, а імпорт – на 31,4%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Зовнішньоторговельні операції проводились 191 країною світу, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.

“У січні 2018 року експорт товарів становив 3724,2 млн доларів, імпорт — 4008,3 млн доларів. Порівняно із січнем 2017 року експорт збільшився на 23,5% (на 709,7 млн доларів), імпорт — на 31,4% (на 958,5 млн доларів)”, — повідомили у Держстатистики.

При цьому зазначається, що негативне сальдо становило 284,1 млн доларів (у січні 2017 року також негативне — 35,3 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,93 (у січні 2017 року — 0,99).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 191 країни світу.

Нагадаємо, уряд ухвалив проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства”.

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