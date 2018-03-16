Украина в январе увеличила экспорт на 23,5%, а импорт - на 31,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В январе 2018 года экспорт товаров увеличился на 23,5%, а импорт - на 31,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Внешнеторговые операции проводились со 191 страной мира, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
“В январе 2018 года экспорт товаров составил 3724,2 млн долларов, импорт — 4008,3 млн долларов. По сравнению с январем 2017 года экспорт увеличился на 23,5% (на 709,7 млн долларов), импорт — на 31,4% (на 958,5 млн долларов)”, - сообщили в Госстатистики.
При этом отмечается, что отрицательное сальдо составило 284,1 млн долларов (в январе 2017 года также отрицательное — 35,3 млн долларов).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в январе 2017 года — 0,99).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.
Напомним, правительство приняло проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства”.