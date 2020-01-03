Україна у 2019 році на 18% наростила обсяги контейнерних перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна у 2019 році на 18% наростила обсяги контейнерних перевезень у порівнянні з 2018 роком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України.
“Наприкінці 2019 року морські порти України вперше за останні 10 років перевищили обсяг перевалки контейнерів в 1 млн TEU”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією АМПУ, останні в минулому році контейнеровози прибули в порти Південний і Одеса 30 і 31 грудня.
“За весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів (TEU — умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального ISO-контейнера). Це більш ніж на 18% перевищує обсяги 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, детективи НАБУ разом із СБУ за процесуального керівництва САП здійснили низку обшуків в приміщеннях ДП “Адміністрація морських портів України”.