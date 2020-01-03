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Украина в 2019 году на 18% нарастила объемы контейнерных перевозок

Украина в 2019 году на 18% нарастила объемы контейнерных перевозок

Киев • УНН

 • 11308 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина в 2019 году на 18% нарастила объемы контейнерных перевозок по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

“В конце 2019 морских портах Украины впервые за последние 10 лет превысили объем перевалки контейнеров в 1 млн TEU”, — говорится в сообщении.

По информации АМПУ, последние в прошлом году контейнеровозы прибыли в порты Южный и Одесса 30 и 31 декабря.

“За весь 2019 в портах было перевалено один миллион и три с половиной тысячи TEU контейнеров (TEU — условная единица измерения, основанная на объеме 20 футового (6,1 метров) интермодального ISO-контейнера). Это более чем на 18% превышает объемы 2018 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ за процессуального руководства САП провели ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”.

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