Украина в 2019 году на 18% нарастила объемы контейнерных перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Украина в 2019 году на 18% нарастила объемы контейнерных перевозок по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.
“В конце 2019 морских портах Украины впервые за последние 10 лет превысили объем перевалки контейнеров в 1 млн TEU”, — говорится в сообщении.
По информации АМПУ, последние в прошлом году контейнеровозы прибыли в порты Южный и Одесса 30 и 31 декабря.
“За весь 2019 в портах было перевалено один миллион и три с половиной тысячи TEU контейнеров (TEU — условная единица измерения, основанная на объеме 20 футового (6,1 метров) интермодального ISO-контейнера). Это более чем на 18% превышает объемы 2018 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ за процессуального руководства САП провели ряд обысков в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”.