Україна цього року планує укласти угоду про ЗВТ з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна планує до кінця 2018 року укласти угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Про це сказав Прем’єр-міністр України в ефірі одного з телеканалів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби уряду.
"Ми хочемо цього року підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Це буде позитивно впливати на економіку та якість життя українців, в першу чергу", - сказав Прем’єр.
За інформацією прес-служби уряду, у 2017 році товарообіг між Україною та Туреччиною зріс на 20,1 % і досяг 3,78 млрд дол. з позитивним сальдо в 1,26 млрд дол.
Нагадаємо, за даними Мінекономрозвитку, з початку року приріст турецьких інвестицій в українську економіку становив 22,6 млн доларів.