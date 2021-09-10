Україна та Велика Британія працюють над договором для обміну посвідчень водія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Для створення паритетних умов обміну британських посвідчень водія на українські документи наразі фахівці двох країн працюють над проектом відповідного українсько-британського міжнародного договору. Про це йшлося під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з повноважним послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні пані Меліндою Сіммонс, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення пресслужби міністерства.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський подякував британській стороні за підтримку, спрямовану на розвиток системи МВС, її реформування та посилення.
Окрім цього, міністр відзначив високу ефективність співробітництва в межах поліцейської взаємодії, особливо в кооперації між кіберпідрозділами відомств, впровадженням гендерного аспекту в роботу поліції, а також співробітництва з Державною прикордонною службою України.
Прикладом ефективної взаємодії Національної поліції України з представниками правоохоронних органів Великої Британії та інших країн є нещодавня міжнародна поліцейська операція ЕМОТЕТ щодо протидії та припинення діяльності злочинного угруповання, що займалося розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення та завдало збитків різноманітним міжнародним компаніям на близько 2 млрд дол. США.
Денис Монастирський запропонував британській стороні долучитися до підтримки пріоритетних проектів МВС, таких як: запровадження системи Custody Records та створення добровільних пожежних дружин “Вогнеборці Добровольці”, особливо у контексті перейняття передового досвіду Великої Британії у цих сферах.
Також обговорювалося включення України у травні 2021 року до переліку так званих “визначених країн”. У результаті цього громадяни України, які проживають на законних підставах у Великій Британії, отримали можливість обміняти українські посвідчення водія на британські документи без необхідності здачі теоретичного та практичного іспитів.
Денис Монастирський зазначив, що для створення паритетних умов обміну британських посвідчень водія на українські документи наразі фахівці МВС України та Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів Великої Британії працюють над проектом відповідного українсько-британського міжнародного договору.
Своєю чергою посол наголосила, що цього місяця запланований візит британських експертів в Україну задля ознайомлення із системою виготовлення та видачі біометричних документів, що в подальшому стане предметом переговорів між урядами наших країн в контексті можливого надання Україні безвізового режиму.