Украина и Великобритания работают над договором для обмена удостоверений водителя

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Для создания паритетных условий обмена британских водительских удостоверений на украинские документы сейчас специалисты двух стран работают над проектом соответствующего украинско-британского международного договора. Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине госпожой Мелиндой Симмонс, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.