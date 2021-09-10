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Украина и Великобритания работают над договором для обмена удостоверений водителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Для создания паритетных условий обмена британских водительских удостоверений на украинские документы сейчас специалисты двух стран работают над проектом соответствующего украинско-британского международного договора. Об этом шла речь во время встречи министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине госпожой Мелиндой Симмонс, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил британскую сторону за поддержку, направленную на развитие системы МВД, ее реформирование и усиление.

Кроме этого, министр отметил высокую эффективность сотрудничества в рамках полицейского взаимодействия, особенно в кооперации между киберподразделения ведомств, внедрении гендерного аспекта в работу полиции, а также сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины.

Примером эффективного взаимодействия Национальной полиции Украины с представителями правоохранительных органов Великобритании и других стран является недавняя международная полицейская операция ЕМОТЕТ по противодействию и пресечению деятельности преступной группировки, которая занималась распространением вредоносного программного обеспечения и нанесла ущерб разнообразным международным компаниям на сумму около 2 млрд долл. США.

Денис Монастырский предложил британской стороне присоединиться к поддержке приоритетных проектов МВД, таких как: введение системы Custody Records и создание добровольных пожарных дружин "Пожарные Добровольцы", особенно в контексте перенимания передового опыта Великобритании в этих сферах.

Также обсуждалось включение Украины в мае 2021 года в перечень так называемых "определенных стран". В результате этого граждане Украины, которые проживают на законных основаниях в Великобритании, получили возможность обменять украинские водительские права на британские документы без необходимости сдачи теоретического и практического экзаменов.

Денис Монастырский отметил, что для создания паритетных условий обмена британских водительских удостоверений на украинские документы на данный момент специалисты МВД Украины и Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании работают над проектом соответствующего украинско-британского международного договора.

В свою очередь посол отметила, что в этом месяце запланирован визит британских экспертов в Украину для ознакомления с системой изготовления и выдачи биометрических документов, что в дальнейшем станет предметом переговоров между правительствами наших стран в контексте возможного предоставления Украине безвизового режима.

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