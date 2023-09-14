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Україна та Корея уклали угоду про кредити на пільгових умовах - ОП

Україна та Корея уклали угоду про кредити на пільгових умовах - ОП

Київ • УНН

 • 281882 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Україна та Корея уклали угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Угода передбачає можливість надання пільгових кредитів для реалізації проектів в Україні за участю корейських компаній, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Цитата

“У присутності Президента України й міністра земель, інфраструктури та транспорту Кореї було підписано Угоду між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Угода передбачає можливість надання пільгових кредитів для реалізації проєктів в Україні за участю корейських компаній”, - йдеться у повідомленні.

З українського боку угоду підписала перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, з корейського – посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

Нагадаємо

Під час сесії саміту G20 президент Південної Кореї Юн Сок Йол пообіцяв додатково надати 2,3 млрд доларів допомоги Україні.

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