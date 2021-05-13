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Україна та Франція підписали чотири міжурядові угоди на суму 1,3 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні, 13 травня, у Кабінеті Міністрів України, під час робочого візиту міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мера, відбулося підписання чотирьох міжурядових угод, пише УНН з посиланням на повідомлення МВС України.

Україна та Франція підписали чотири міжурядові угоди на суму 1,3 млрд євро

Деталі

Підписання важливих документів стало результатом тривалої та ефективної роботи Україно-Французької комісії з питань економічного співробітництва, яку очолює з української сторони міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що у 2020 році Президент України затвердив нову Стратегію національної безпеки України, в якій окреслено 10 основних пріоритетів подальшого розвитку. Французька Республіка в цьому документі визначена одним із стратегічних партнерів.

“Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку двостороннього співробітництва між нашими країнами. Ми вдячні нашим французьким колегам та друзям, які надають велику допомогу Україні. Особливо я хотів би подякувати посольству Франції в Україні та міністру економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Меру”, — сказав він.

Прем’єр-міністр відмітив, що підписані сьогодні угоди стосуються абсолютно різних сфер. Найбільшим проєктом є — оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ “Укрзалізниця”. Однак, всі чотири Угоди важливі та необхідні для України, адже всі угоди передбачають локалізацію виробництва на українських підприємствах до 35%. Це дасть нові робочі місця, досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій.

Співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що всі підписані документи мають величезне значення для стратегічного розвитку промисловості.

“Проєкти з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві та Луганській області однаково важливі. Крім того, є Стратегія прем’єр-міністра, тому ми підписуємо Договір з компанією „Alstom“ про стратегічно важливу галузь промисловості — залізницю”, — наголосив він.

Арсен Аваков, як співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, підписав відразу дві угоди — про спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників та проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві.

Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мер зазначив, що Франція, разом з Президентом Еммануелем Макроном, зробила свій вибір на користь України.

“Ваша країна — потужна держава, зі значним економічним потенціалом. Україна і Франція мають багато спільного і займають провідні позиції в аграрному секторі та енергетиці, тому, з огляду на це, ми маємо поглиблювати нашу співпрацю”, — сказав він.

Брюно ле Мер відмітив, що загальна сума угод досить значна — 1 мільярд 300 мільйонів євро. І особливу роль у двосторонніх домовленостях відіграв співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Чотири підписані міжурядові угоди передбачають:

  • Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ “Укрзалізниця”. Очікується постачання 130 електровозів: 80 двосистемних, 50 — односистемних машин. Вартість проєкту — 882,5 мільйони євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.
  • Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, яких критично не вистачає для пожежників ДСНС України. Вартість реалізації Угоди становитиме 300 мільйонів євро.
  • Проєкт з покращення постачання води в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Понад 20 населених пунктів області будуть забезпечені якісною водою. Вартість — 70 мільйонів євро.
  • Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість Угоди — 70 мільйонів євро.

Аналогічна програма вже реалізується в Маріуполі. Наразі там триває будівництво фільтрувальної станції та водозаборів.

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