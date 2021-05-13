Украина и Франция подписали четыре межправительственных соглашения на сумму 1,3 млрд евро

Детали

Подписание важных документов стало результатом длительной и эффективной работы Украино-Французской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которую возглавляет с украинской стороны министр внутренних дел Арсен Аваков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что в 2020 году Президент Украины утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, в которой обозначены 10 основных приоритетов дальнейшего развития. Французская Республика в этом документе определена одним из стратегических партнеров.

“Сегодня мы открываем новую страницу двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы благодарны нашим французским коллегам и друзьям, оказывающих большую помощь Украине. Особенно я хотел бы поблагодарить посольство Франции в Украине и министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мера”, — сказал он.

Премьер-министр отметил, что подписанные сегодня соглашения касаются совершенно разных сфер. Крупнейшим проектом является — обновление парка грузовых электрических локомотивов АО “Укрзализныця”. Однако, все четыре Соглашения важные и необходимые для Украины, ведь все соглашения предусматривают локализацию производства на украинских предприятиях до 35%. Это даст новые рабочие места, опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям.

Сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что все подписанные документы имеют огромное значение для стратегического развития промышленности.

“Проекты по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве и Луганской области одинаково важны. Кроме того, есть Стратегия премьер-министра, поэтому мы подписываем договор с компанией „Alstom“ о стратегически важной отрасли промышленности — железной дороге”, — подчеркнул он.

Арсен Аваков, как сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, подписал сразу два соглашения — о совместном производстве 370 единиц машины подъемников для работы спасателей и проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве.

Министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мэр отметил, что Франция, вместе с Президентом Эммануэлем Макроном, сделала свой выбор в пользу Украины.

“Ваша страна — мощное государство, со значительным экономическим потенциалом. Украина и Франция имеют много общего и занимают ведущие позиции в аграрном секторе и энергетике, поэтому, учитывая это, мы углублять наше сотрудничество ”, - сказал он.

Брюно ле Мэр отметил, что общая сумма сделок достаточно значительна — 1 миллиард 300 миллионов евро. И особую роль в двусторонних договоренностях сыграл сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Четыре подписанные межправительственные соглашения предусматривают:



Обновление парка грузовых электрических локомотивов АО “Укрзализныця”. Ожидается поставка 130 электровозов 80 двухсистемных, 50 — односистемних машин. Стоимость проекта — 882,5 миллиона евро. Ожидается создание до 7 тысяч новых рабочих мест.



Усиление защиты населения Украины от чрезвычайных ситуаций, а именно совместное производство 370 единиц машины подъемников для работы спасателей на высоте, которых критически не хватает для пожарных ГСЧС Украины. Стоимость реализации Соглашения составит 300 миллионов евро.



Проект по улучшению снабжения водой в Луганской области, путем построения новых станций и сетей питьевой воды. Более 20 населенных пунктов области будут обеспечены качественной водой. Стоимость — 70 миллионов евро.



Проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве. Ожидается улучшение качества питьевой воды в столице для более 25% местных жителей. Стоимость Соглашения — 70 миллионов евро.



Аналогичная программа уже реализуется в Мариуполе. Сейчас там идет строительство фильтровальной станции и водозаборов.