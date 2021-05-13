Украина и Франция подписали четыре межправительственных соглашения на сумму 1,3 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня, 13 мая, в Кабинете Министров Украины, во время рабочего визита министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мэра, состоялось подписание четырех межправительственных соглашений, пишет УНН со ссылкой на сообщение МВД Украины.
Детали
Подписание важных документов стало результатом длительной и эффективной работы Украино-Французской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которую возглавляет с украинской стороны министр внутренних дел Арсен Аваков.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что в 2020 году Президент Украины утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, в которой обозначены 10 основных приоритетов дальнейшего развития. Французская Республика в этом документе определена одним из стратегических партнеров.
“Сегодня мы открываем новую страницу двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы благодарны нашим французским коллегам и друзьям, оказывающих большую помощь Украине. Особенно я хотел бы поблагодарить посольство Франции в Украине и министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мера”, — сказал он.
Премьер-министр отметил, что подписанные сегодня соглашения касаются совершенно разных сфер. Крупнейшим проектом является — обновление парка грузовых электрических локомотивов АО “Укрзализныця”. Однако, все четыре Соглашения важные и необходимые для Украины, ведь все соглашения предусматривают локализацию производства на украинских предприятиях до 35%. Это даст новые рабочие места, опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям.
Сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что все подписанные документы имеют огромное значение для стратегического развития промышленности.
“Проекты по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве и Луганской области одинаково важны. Кроме того, есть Стратегия премьер-министра, поэтому мы подписываем договор с компанией „Alstom“ о стратегически важной отрасли промышленности — железной дороге”, — подчеркнул он.
Арсен Аваков, как сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, подписал сразу два соглашения — о совместном производстве 370 единиц машины подъемников для работы спасателей и проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве.
Министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мэр отметил, что Франция, вместе с Президентом Эммануэлем Макроном, сделала свой выбор в пользу Украины.
“Ваша страна — мощное государство, со значительным экономическим потенциалом. Украина и Франция имеют много общего и занимают ведущие позиции в аграрном секторе и энергетике, поэтому, учитывая это, мы углублять наше сотрудничество ”, - сказал он.
Брюно ле Мэр отметил, что общая сумма сделок достаточно значительна — 1 миллиард 300 миллионов евро. И особую роль в двусторонних договоренностях сыграл сопредседатель Смешанной Украинско-Французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Четыре подписанные межправительственные соглашения предусматривают:
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- Обновление парка грузовых электрических локомотивов АО “Укрзализныця”. Ожидается поставка 130 электровозов 80 двухсистемных, 50 — односистемних машин. Стоимость проекта — 882,5 миллиона евро. Ожидается создание до 7 тысяч новых рабочих мест.
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- Усиление защиты населения Украины от чрезвычайных ситуаций, а именно совместное производство 370 единиц машины подъемников для работы спасателей на высоте, которых критически не хватает для пожарных ГСЧС Украины. Стоимость реализации Соглашения составит 300 миллионов евро.
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- Проект по улучшению снабжения водой в Луганской области, путем построения новых станций и сетей питьевой воды. Более 20 населенных пунктов области будут обеспечены качественной водой. Стоимость — 70 миллионов евро.
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- Проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве. Ожидается улучшение качества питьевой воды в столице для более 25% местных жителей. Стоимость Соглашения — 70 миллионов евро.
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Аналогичная программа уже реализуется в Мариуполе. Сейчас там идет строительство фильтровальной станции и водозаборов.