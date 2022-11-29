Україна створює систему шефства для відбудови міст і підприємств – Зеленський

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"Відбудова нашої держави стане найважливішим економічним, технологічним і гуманітарним проектом нашого часу. Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів до відновлення. Загальний обсяг робіт – понад трильйон доларів. Вже зараз створюємо систему шефства, яка дозволить передовим країнам і компаніям взяти шефство над відбудовою українських областей, міст, галузей і підприємств. Щоб не просто відновити їх, а щоб показати, що вільний світ і сумлінні держави завжди сильніші, ніж будь-яка тиранія й будь-яка агресія", – сказав Зеленський.

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За словами президента, вже проявили зацікавленість щодо шефства: Франція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Фінляндія, Італія, Туреччина, Польща, Португалія, Чехія, Словенія, Латвія, Естонія, Швеція, Словаччина, Австрія, Греція, Канада, США, Японія, Австралія та інші країни.

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Володимир Зеленський на саміті G20 назвав 10 умов припинення війни росії проти України.