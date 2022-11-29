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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна створює систему шефства для відбудови міст і підприємств – Зеленський

Україна створює систему шефства для відбудови міст і підприємств – Зеленський

Київ • УНН

 • 986844 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна створює систему, яка дасть змогу іншим країнам взяти шефство над відбудовою українських міст і підприємств. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному бюро виставок, передає УНН.

Цитата

"Відбудова нашої держави стане найважливішим економічним, технологічним і гуманітарним проектом нашого часу. Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів до відновлення. Загальний обсяг робіт – понад трильйон доларів. Вже зараз створюємо систему шефства, яка дозволить передовим країнам і компаніям взяти шефство над відбудовою українських областей, міст, галузей і підприємств. Щоб не просто відновити їх, а щоб показати, що вільний світ і сумлінні держави завжди сильніші, ніж будь-яка тиранія й будь-яка агресія", – сказав Зеленський.

Деталі

За словами президента, вже проявили зацікавленість щодо шефства: Франція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Фінляндія, Італія, Туреччина, Польща, Португалія, Чехія, Словенія, Латвія, Естонія, Швеція, Словаччина, Австрія, Греція, Канада, США, Японія, Австралія та інші країни.

Нагадаємо

Володимир Зеленський на саміті G20 назвав 10 умов припинення війни росії проти України.

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