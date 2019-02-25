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Україна стала лідером серед країн СНД за експортом курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міністерство сільського господарства США склало рейтинг найбільших експортерів м'яса птиці, передає УНН.

У рейтинг американців увійшли зокрема три пострадянські країни - Україна, Росія і Білорусь.

Пальма першості з експорту курятини належить Україні. Згідно з державною статистикою, в минулому році вітчизняні птахівники поставили за кордон 328 тис. тонн продукту.

Слідом за Україною, з помітним відривом, йде Росія. У 2018 році росіяни поставили на зовнішній ринок 222 тис. тонн курятини.

Замикає трійку лідерів Білорусь з показником в 164,9 тис. тонн.

В цілому американський рейтинг включають 10 країн. Світовим лідером за обсягами експорту курятини є Бразилія. У 2018 році країна поставила за кордон 4,1 млн тонн продукту.

Нагадаємо, Бразилія є топовим гравцем на європейському ринку курятини і одним з головних конкурентів України. Але в силу несприятливих подій Бразилія послабила свої позиції, чим скористалася Україна, частково замінивши бразильську курятину вітчизняною.

Поки Бразилія втрачає свої активи в країнах ЄС, Україна їх набуває. Найбільший експортер України "Миронівський хлібопродукт" недавно завершив купівлю словенської компанії Perutnina Ptuj.

Глава агрохолдингу Юрій Косюк запевняє, що незабаром МХП стане аналогом світового гіганта Tyson Foods.

Українські Національні Новини

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