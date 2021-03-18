Україна стала другою країною, де в "Uber" автоматично попереджатимуть про перевищення швидкості - Геращенко

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“Україна стала другою у світі країною після США, де водії таксі компанії „Uber“ отримуватимуть від оператора автоматичні попередження про порушення швидкісного режиму”, — написав Геращенко.

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За його словами, це стало можливим завдяки плідній співпраці між МВС та регіональним директором “Uber” по країнах Центральної та Східної Європи Георгієм Соколянским.

Також Геращенко зауважив, що привід для знайомства з Георгієм був, на жаль, трагічним.

“Один із водіїв, який користувався брендом компанії „Uber“, восени минулого року перевищив швидкість, втратив керування та скоїв наїзд на двох жінок, які померли на місці. Я, зі свого боку, запропонував Георгію зробити сервіс контролю швидкості як додаток до програмного забезпечення „Uber“ для того, щоб запобігати у майбутньому таких страшних трагедій”, — розповів Геращенко.

Він додав, що в стислі строки такий сервіс був розроблений і цього тижня почав працювати в Україні.

“Кожен водій мережі „Uber“ разом з повідомленнями про те, де йому забирати клієнта та куди його везти у разі перевищеного ліміту швидкості буде автоматичного отримувати попередження про факт перевищення. Отже, водій таксі зможе краще дотримуватися правил дорожнього руху знаючи, що в компанії ведеться статистика кількості його порушень, що може призвести до зниження його рейтингу. А значить, він стане рідше порушувати швидкісний режим, що з урахуванням величезної кількості водіїв таксі призведе до підвищення безпеки на дорогах України”, — зазначив заступник міністра внутрішніх справ України.

Доповнення

4 лютого, скеровано до Святошинського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно 23-річного водія служби таксі “Uber”, який в листопаді 2020 року наїхав на зупинку громадського транспорту і збив чотирьох пішоходів, двоє з яких померли.