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Украина стала второй страной, где в "Uber" автоматически будут предупреждать о превышении скорости - Геращенко

Украина стала второй страной, где в "Uber" автоматически будут предупреждать о превышении скорости - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 11236 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украина стала второй в мире страной после США, где работает сервис добровольного контроля скорости в сети компании "Uber". Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Украина стала второй в мире страной после США, где водители такси компании "Uber" будут получать от оператора автоматические предупреждения о нарушении скоростного режима", - написал Геращенко.

Детали

По его словам, это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству между МВД и региональным директором "Uber" по странам Центральной и Восточной Европы Георгием Соколянским.

Также Геращенко отметил, что повод для знакомства с Георгием был, к сожалению, трагическим.

"Один из водителей, который пользовался брендом компании "Uber", осенью прошлого года превысил скорость, потерял управление и совершил наезд на двух женщин, которые скончались на месте. Я, со своей стороны, предложил Георгию сделать сервис контроля скорости как приложение к программному обеспечению "Uber" для того, чтобы предотвращать в будущем такие страшные трагедии", - рассказал Геращенко.

Он добавил, что в сжатые сроки такой сервис был разработан и на этой неделе начал работать в Украине.

"Каждый водитель сети "Uber" вместе с сообщениями о том, где ему забирать клиента и куда его везти в случае превышеного лимита скорости будет автоматического получать предупреждения о факте превышения. Итак, водитель такси сможет лучше соблюдать правила дорожного движения зная, что в компании ведется статистика количества его нарушений, что может привести к снижению его рейтинга. А значит, он станет реже нарушать скоростной режим, что с учетом огромного количества водителей такси приведет к повышению безопасности на дорогах Украины", - отметил заместитель министра внутренних дел Украины.

Дополнение

4 февраля, направлено в Святошинский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя службы такси "Uber", который в ноябре 2020 года наехал на остановку общественного транспорта и сбил четырех пешеходов, двое из которых скончались.

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