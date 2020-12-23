Україна спростила оформлення посвідок на тимчасове проживання для громадян Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо запровадження спрощеного порядку оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну міграційну службу.
“Сьогодні Урядом прийнято постанову, якою запроваджено спрощений порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема, фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, та членам їх сімей”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що відтепер громадяни Білорусі, які звернулися до територіальних органів ДМС із заявою про надання дозволу на імміграцію як висококваліфіковані спеціалісти, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України, а також члени їх сімей (чоловік, дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки), зможуть одразу із заявою про надання дозволу на імміграцію подати заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання.
“Посвідку на тимчасове проживання буде оформлено на весь період розгляду їх заяви на отримання дозволу на імміграцію, що дасть їм змогу вільно перетинати державний кордон України протягом часу поки буде розглядатися їх заява на імміграцію”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що такий порядок діятиме до 31 грудня 2021 року.
Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України спростило процедуру імміграції для іноземних ІТ-фахівців, що хочуть працювати в Україні.