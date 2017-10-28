Україна співпрацюватиме з Хорватією в сфері захисту інвестицій

Глава держави підписав Закон України "Про ратифікацію Додаткового Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій".

Документ передбачає надання інвесторам України та Хорватії режиму найбільшого інвестиційного сприяння, включаючи посилення заходів захисту інвестицій та застосування міжнародно-визнаних процедур врегулювання суперечок між інвесторами.

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Водночас, Закон містить заяву української сторони щодо не застосування положень Угоди на тимчасово окупованих українських територіях, оскільки Україна не зможе гарантувати ефективний контроль і захист інвестицій на цих територіях поки не буде повністю відновлено українську юрисдикцію над ними.

Нагадаємо, Китай включив дев’ять нових українських підприємств до списку тих, які мають право експортувати до Китайської Народної Республіки молочну продукцію.