Україна скоротила видобуток нафти на 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За січень — листопада 2017 року видобуток нафти в Україні зменшився на 4,4%. Про свідчать статистичні дані Міненерговугілля, передає УНН.
Зокрема, протягом 11 місяців 2017 року українські компанії добули 1 млн 921,3 тис. тонн нафти, що на 88 тис. тонн або 4,4% менше, ніж за відповідний період 2016 року.
Водночас, за вказаний період Україна наростила транзит нафти до 12 млн 728,6 тис. тонн, що на 2,1% або на 256,4 тис. тонн більше, ніж у січні — листопаді 2016 року.
Нагадаємо, за підсумками грудня 2017 року Енергетична митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України майже 8,5 млрд грн.