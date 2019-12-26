Україна щороку втрачає 2-3 млрд грн через несплату мита за гумдопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Держава щорічно втрачає від 2 до 3 млрд грн через несплату митних платежів особами, які ввозять в Україну товари під виглядом гуманітарної допомоги. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає кореспондент УНН.
"За моїми підрахунками, на тиждень держава має у вигляді втрат по несплаті митних платежів близько 2 млн дол (50 млн грн приблизно). Тобто по року від 2 до 3 млрд грн – це тільки ПДВ. Цифри вражаючі, й бізнес повинен схаменутись. Сплачуйте мито і реалізовуйте", - сказав Коваль.
Він також зазначив, що дуже часто ввозяться саме вживані речі для секонд хендів.
Нагадаємо, на Харківщині викрили масштабний збут нелегальних товарів.