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Україна щороку втрачає 2-3 млрд грн через несплату мита за гумдопомогу

Київ • УНН

 • 9656 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Держава щорічно втрачає від 2 до 3 млрд грн через несплату митних платежів особами, які ввозять в Україну товари під виглядом гуманітарної допомоги. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає кореспондент УНН.

"За моїми підрахунками, на тиждень держава має у вигляді втрат по несплаті митних платежів близько 2 млн дол (50 млн грн приблизно). Тобто по року від 2 до 3 млрд грн – це тільки ПДВ. Цифри вражаючі, й бізнес повинен схаменутись. Сплачуйте мито і реалізовуйте", - сказав Коваль.

Він також зазначив, що дуже часто ввозяться саме вживані речі для секонд хендів.

Нагадаємо, на Харківщині викрили масштабний збут нелегальних товарів.

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