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Украина ежегодно теряет 2-3 млрд грн из-за неуплаты пошлины за гумпомощь

Украина ежегодно теряет 2-3 млрд грн из-за неуплаты пошлины за гумпомощь

Киев • УНН

 • 9657 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государство ежегодно теряет от 2 до 3 млрд грн из-за неуплаты таможенных платежей лицами, ввозят в Украину товары под видом гуманитарной помощи. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает корреспондент УНН.

"По моим подсчетам, на неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей около 2 млн долл (50 млн грн примерно). То есть за год от 2 до 3 млрд грн - это только НДС. Цифры впечатляющие, и бизнес должен опомниться. Оплачивайте пошлины и реализуйте", - сказал Коваль.

Он также отметил, что очень часто ввозятся именно подержанные вещи для секонд-хендов.

Напомним, в Харьковской области разоблачили масштабный сбыт нелегальных товаров.

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