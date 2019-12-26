Украина ежегодно теряет 2-3 млрд грн из-за неуплаты пошлины за гумпомощь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государство ежегодно теряет от 2 до 3 млрд грн из-за неуплаты таможенных платежей лицами, ввозят в Украину товары под видом гуманитарной помощи. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, передает корреспондент УНН.
"По моим подсчетам, на неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей около 2 млн долл (50 млн грн примерно). То есть за год от 2 до 3 млрд грн - это только НДС. Цифры впечатляющие, и бизнес должен опомниться. Оплачивайте пошлины и реализуйте", - сказал Коваль.
Он также отметил, что очень часто ввозятся именно подержанные вещи для секонд-хендов.
Напомним, в Харьковской области разоблачили масштабный сбыт нелегальных товаров.