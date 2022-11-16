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Україна розробила нову мережу постачання електрики – Зеленський

Україна розробила нову мережу постачання електрики – Зеленський

Київ • УНН

 • 316025 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики. Як заявив під час спілкування з представниками українських медіа Президент Володимир Зеленський, цю систему буде реалізовано буде після закінчення активної фази війни, передає УНН.

Цитата

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти", – заявив Зеленський.

Деталі

Він пояснив, що Україна розробила паралельну мережу, і наразі пріоритетом номер один - є щоденний захист того, що ми маємо.

“Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні… Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди попадає росія, наші люди мали доступ до електрики", – сказав Зеленський.

Доповнення

Після масштабної російської атаки на Україну 15 листопада без світла можуть бути люди у семи областях, у решті регіонів живлення повернули.

Українські Національні Новини

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