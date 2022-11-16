Україна розробила нову мережу постачання електрики – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна розробила нову перспективну систему постачання електрики. Як заявив під час спілкування з представниками українських медіа Президент Володимир Зеленський, цю систему буде реалізовано буде після закінчення активної фази війни, передає УНН.
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"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти", – заявив Зеленський.
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Він пояснив, що Україна розробила паралельну мережу, і наразі пріоритетом номер один - є щоденний захист того, що ми маємо.
“Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні… Ми сьогодні зайняті тим, щоб незалежно від того, куди попадає росія, наші люди мали доступ до електрики", – сказав Зеленський.
Доповнення
Після масштабної російської атаки на Україну 15 листопада без світла можуть бути люди у семи областях, у решті регіонів живлення повернули.