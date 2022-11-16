Украина разработала новую сеть поставок электричества – Зеленский

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"Украина разработала интересную систему поставки электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", – заявил Зеленский.

Детали

Он пояснил, что Украина разработала параллельную сеть, и сейчас приоритетом номер один – есть ежедневная защита того, что у нас есть.

“Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне… Мы сегодня заняты тем, чтобы независимо от того, куда попадает россия, наши люди имели доступ к электричеству", – сказал Зеленский.

Дополнение

После масштабной российской атаки на Украину 15 ноября без света могут быть люди в семи областях, в остальных регионах питания вернули.