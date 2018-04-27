Україна різко скоротила добову закачку газу у ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 квітня збільшився до 7,769 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 5,53 млн куб. м газу проти 30,79 млн кубометрів днем раніше.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 25 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,09 млн куб. м, з Угорщини - 6,84 млн куб. м, з Польщі - 1,69 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.