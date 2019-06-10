Україна проводить міжнародні консультації щодо ситуації у Молдові – АП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Україна проводить консультації з міжнародними партнерами щодо ситуації у Молдові, після завершення яких буде оприлюднена позиція України. Про це повідомила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Зараз тривають консультації для того, щоб зрозуміти подальші наші кроки як дипломатичні – однак Міністерство закордонних справ уже показало, що ми готові підтримувати Молдову, тому що Молдова є для нас дуже цінним партнером, особливо, коли йдеться про те, що у нас спільні євроінтеграційні кроки", - зазначила Мендель.
За її словами, наразі українська сторона вже посилила заходи із перевірки громадян, які перетинають українських кордон із Молдовою – зокрема тих, які "мають ознаки людей радикального налаштування".
При цьому вона додала, що заява АПУ з'явиться уже після консультацій з міжнародними партнерами, зокрема з Євросоюзом.
Нагадаємо, по всій ділянці українсько-молдовського кордону посилено охорону.