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Україна пропрацювала план будівництва модульних реакторів, але його треба відкласти до сприятливішого часу – Зеленський

Україна пропрацювала план будівництва модульних реакторів, але його треба відкласти до сприятливішого часу – Зеленський

Київ • УНН

 • 339441 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів, але його втілення потребує сприятливішого часу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з українськими журналістами, передає УНН.

Цитата

"Головне, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми розуміємо точний план дій на чолі з "Укренерго" та Міністерством енергетики. І як тільки буде змога "підняти голову", ми це реалізуємо. А поки що, всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки намагаються захистити те, що є ", - сказав Зеленський.

Деталі

Голова держави підкреслив, що не хоче тішити громадян мріями про те, що "реактори завтра запрацюють всією державою". Зараз пріоритетом енергетичних відомств залишається забезпечення українців електрикою, "попри те, куди потрапить російська ракета".

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомив, що Сполучені Штати разом з країнами G7 та ЄС подвоять зусилля для відновлення української енергетичної системи.

Нагадаємо

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 15 листопада росіяни завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Він назвав ситуацію "критичною". Найбільше влучань зафіксували в центрі та на півночі.

Зокрема, було пошкоджено високовольтні підстанції та ТЕЦ.

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