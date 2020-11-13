Україна пропонує створити для Донбасу спецпідрозділ СММ ОБСЄ, туди увійдуть поліцейські - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Україна пропонує направити 1,5 тис. поліцейських з Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) для патрулювання зони конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, передає УНН.
Відзначається, що Україна наполягатиме на демілітаризації Донбасу напередодні проведення там виборів.
"Для цього в складі СММ ОБСЄ пропонується створити спеціальний підрозділ чисельністю до 1500 професійних поліцейських", - сказало одне з джерел.
Відзначається, що українська сторона також вимагає міжнародного аудиту майна, яке громадяни втратили в результаті конфлікту на Сході України, і скасування російських кроків по паспортизації населення тимчасово окупованого Донбасу.
Відзначимо, раніше в українській делегації в ТКГ заявили, що запропонований ними "План спільних кроків" передбачає, зокрема, "введення додаткових 1,5 тис. спостерігачів ОБСЄ, яким також має бути забезпечено умови роботи".
Як повідомляв УНН, на позачерговому засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорять український "План дій".