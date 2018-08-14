Україна продала за кордон меду на 34 мільйони доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна протягом січня-травня 2018 року на 33,9 млн доларів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН.
Кубів повідомив, що найбільше меду було експортовано до країн Європейського Союзу, а саме - на 30,3 млн дол., США – на 1,61 млн дол., Туреччини – на 937,5 тис. дол., Ізраїлю – на 668,6 тис. дол., Лівії – на 126,3 тис. дол., Швейцарії – на 67,7 тис. дол., Японії – на 51,2 тис. дол., Марокко – на 46,5 тис. дол., Іраку – на 44,4 тис. дол., Саудівської Аравії – на 19,5 тис. дол.
За даними першого віце-прем’єра, протягом 2017 року Україна експортувала меду за кордон на 133,7 млн дол.
Як повідомляв УНН, Німеччина за п'ять місяців купила в України найбільше меду.