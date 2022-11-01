Україна припиняє розгляд заяв на імміграцію, поданих громадянами рф

Деталі

Передбачено, що у період воєнного стану та протягом 30 днів з дня його припинення чи скасування зупиняється розгляд територіальними органами/підрозділами Державної міграційної служби заяв про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених) та обмін посвідок на постійне/тимчасове проживання, поданих громадянами рф, до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Водночас постановою установлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян рф, які:

є чоловіком чи дружиною громадянина України;

дітьми або батьками громадян України;

повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;

особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

Додамо

Громадяни російської федерації, які прибули в Україну з метою працевлаштування або з метою возз'єднання сім'ї, повинні протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися до ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання, якщо строк звернення за її обміном настав у період з 24.02.2022 до дня набрання чинності цією постановою.