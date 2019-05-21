Україна працює над підвищенням присутності НАТО в Чорноморському регіоні - Климпуш-Цинцадзе

КИЇВ. 21 травня. УНН. Україна наразі працює з партнерами з НАТО над підвищенням присутності Альянсу в Чорноморському регіоні. Про це сьогодні на заходах у Києві заявила віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.