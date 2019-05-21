Україна працює над підвищенням присутності НАТО в Чорноморському регіоні - Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Україна наразі працює з партнерами з НАТО над підвищенням присутності Альянсу в Чорноморському регіоні. Про це сьогодні на заходах у Києві заявила віце-прем’єр міністр України з питань з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз працюємо з нашими партнерами з Альянсу над підвищенням присутності НАТО в Чорноморському регіоні, тому що це – наша з вами безпека", - сказала віце-прем’єр.
Вона зазначила, що курс на ЄС і НАТО – це "не чия-небудь забаганка чи нереалізована реформа".
"Це є великий і серйозний шлях боротьби і шлях великої роботи", - додала вона.
Як повідомляв УНН, 22 травня на засіданні Військового комітету НАТО, присвяченому Україні, обговорюватимуть допомогу Збройним силам України.