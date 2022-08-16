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Україна повернула тіла ще 19 загиблих військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Україна повернула тіла ще 19 загиблих військових. Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН.

Україна повернула тіла ще 19 загиблих військових

Цитата

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Як зазначили, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо

У червні між Україною та рф відбувся найбільший з 24 лютого обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них було 95 захисників "Азовсталі".

Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.

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