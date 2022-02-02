Україна потрапила на обкладинку журналу Time
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна потрапила на обкладинку американського журналу Time. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twiter видання Time.
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Американське видання Time опублікувало обкладинку свого майбутнього номеру. На ньому зображений військовий в маскувальному зимовому екіпіруванні, який іде в бліндажі.
У свіжому випуску буде опублікована стаття "Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди: секретна історія". Матеріал буде присвячений ситуації, що склалася навколо України.
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Як раніше повідомляв УНН, хлопець з обкладинки альбому Nirvana знову судиться проти гурту.