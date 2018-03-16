Україна потрапила до рейтингу країн з високим рівнем організованої злочинності

Рейтинг був складений спеціалістами ВЕФ на основі опитування керівників компаній, що працюють в Україні. Рейтинг впливу організованої злочинності на бізнес є частиною дослідження “Індекс глобальної конкурентоспроможності”. Показник України в рейтингу — 4,1 бала із семи можливих. Найвищий бал відповідає найкращому захисту бізнесу від організованої злочинності.

У рейтингу Україна опинилася поряд з Таджикистаном (79 місце), Сербією (78), Бутаном (Пд. Азія — 82), Бразилією (81) та Гватемалою (84).

Перше місце в рейтингу посідає Швейцарія. За нею йдуть США, Сінгапур та Нідерланди, де організована злочинність майже не впливає на бізнес та політичне життя. Також у першій десятці — Германія, Гонконг, Японія та Великобританія.

Замикають рейтинг Ємен, Мозамбік, Чад та Ліберія.

Тим часом, у ГПУ нещодавно повідомили, що показники оргзлочинності в Україні зросли майже удвічі.

Зокрема, за 6 місяців 2017 року до суду було направлено 152 кримінальні провадження, злочини в яких були вчинені у складі організованих груп і злочинних організацій, проти 96 за аналогічний період 2016 року.

За рік (6 місяців 2017 — 6 місяців 2016 років) кількість осіб, яким було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у складі організованих груп і злочинних організацій, зросла з 267 до 532 осіб. А кількість осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зросла з 93 до 137.

Разом з тим, Національна поліція України анонсувала створення нового підрозділу з боротьби із організованою злочинністю (УСРА). Попередньо, він має взяти на себе функції, які раніше реалізовувало ГУБОЗ, розформоване у 2015 році.

“Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними завданнями буде робота з боротьби із організованою злочинністю”, — зазначили у відомстві з посиланням на заяву першого заступника голови Національної поліції України — начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна, який, починаючи із березня 2017 року, власне, і відповідає за боротьбу із організованою злочинністю в Україні.

Негативна динаміка росту злочинів, вчинених ОЗГ, яка зафіксована протягом вказано проміжку часу, за даними ГО “Громеск” пов’язана з тим, що “правоохоронні органи покинули більшість досвідчених слідчих та оперативників, а нові кадри не справляються зі своїми завданнями”.

За словами експерта з питань реформування МВС Михайла Цимбалюка, знищивши свого часу ГУБОЗ, МВС дозволило організованій злочинності твердо стати на ноги.