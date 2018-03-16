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Украина попала в рейтинг стран с высоким уровнем организованной преступности

Украина попала в рейтинг стран с высоким уровнем организованной преступности

Киев  •  УНН

 • 23431 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина заняла 81 место из 137-ми стран мира в рейтинге уровня влияния организованной преступности на бизнес. Таковы выводы экспертов "Всемирного экономического форума" (ВЭФ), передает УНН.

Рейтинг был составлен специалистами ВЭФ на основе опроса руководителей компаний, работающих в Украине. Рейтинг влияния организованной преступности на бизнес является частью исследования "Индекс глобальной конкурентоспособности". Показатель Украины в рейтинге - 4,1 балла из семи возможных. Самый высокий балл соответствует наилучшей защите бизнеса от организованной преступности.

В рейтинге Украина оказалась рядом с Таджикистаном (79 место), Сербией (78), Бутаном (Юж. Азия - 82), Бразилией (81) и Гватемалой (84).

Первое место в рейтинге занимает Швейцария. За ней следуют США, Сингапур и Нидерланды, где организованная преступность почти не влияет на бизнес и политическую жизнь. Также в первом десятке - Германия, Гонконг, Япония и Великобритания.

Замыкают рейтинг Йемен, Мозамбик, Чад и Либерия.

Между тем, в ГПУ недавно сообщили, что показатели оргпреступности в Украине выросли почти вдвое.

В частности, за 6 месяцев 2017 года до суда было направлено 152 уголовных производства, преступления в которых были совершены в составе организованных групп и преступных организаций, против 96 за аналогичный период 2016 года.

За год (6 месяцев 2017 - 6 месяцев 2016) количество лиц, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованных групп и преступных организаций, выросло с 267 до 532 человек. А количество лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей выросло с 93 до 137.

Вместе с тем, Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, который, начиная с марта 2017 года, собственно, и отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

Отрицательная динамика роста преступлений, совершенных ОПГ, которая зафиксирована в течение определенного времени, по данным ОО "Громеск" связана с тем, что "правоохранительные органы покинули большинство опытных следователей и оперативников, а новые кадры не справляются со своими задачами".

По словам эксперта по вопросам реформирования МВД Михаила Цимбалюка, уничтожив своего времени ГУБОП, МВД позволило организованной преступности твердо встать на ноги.

Украинские Национальные Новости

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