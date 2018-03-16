Украина попала в рейтинг стран с высоким уровнем организованной преступности

Рейтинг был составлен специалистами ВЭФ на основе опроса руководителей компаний, работающих в Украине. Рейтинг влияния организованной преступности на бизнес является частью исследования "Индекс глобальной конкурентоспособности". Показатель Украины в рейтинге - 4,1 балла из семи возможных. Самый высокий балл соответствует наилучшей защите бизнеса от организованной преступности.

В рейтинге Украина оказалась рядом с Таджикистаном (79 место), Сербией (78), Бутаном (Юж. Азия - 82), Бразилией (81) и Гватемалой (84).

Первое место в рейтинге занимает Швейцария. За ней следуют США, Сингапур и Нидерланды, где организованная преступность почти не влияет на бизнес и политическую жизнь. Также в первом десятке - Германия, Гонконг, Япония и Великобритания.

Замыкают рейтинг Йемен, Мозамбик, Чад и Либерия.

Между тем, в ГПУ недавно сообщили, что показатели оргпреступности в Украине выросли почти вдвое.

В частности, за 6 месяцев 2017 года до суда было направлено 152 уголовных производства, преступления в которых были совершены в составе организованных групп и преступных организаций, против 96 за аналогичный период 2016 года.

За год (6 месяцев 2017 - 6 месяцев 2016) количество лиц, которым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованных групп и преступных организаций, выросло с 267 до 532 человек. А количество лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей выросло с 93 до 137.

Вместе с тем, Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

"Завершение формирования нового департамента ожидается до конца года. А его основными задачами будет работа по борьбе с организованной преступностью", - отметили в ведомстве со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, который, начиная с марта 2017 года, собственно, и отвечает за борьбу с организованной преступностью в Украине.

Отрицательная динамика роста преступлений, совершенных ОПГ, которая зафиксирована в течение определенного времени, по данным ОО "Громеск" связана с тем, что "правоохранительные органы покинули большинство опытных следователей и оперативников, а новые кадры не справляются со своими задачами".

По словам эксперта по вопросам реформирования МВД Михаила Цимбалюка, уничтожив своего времени ГУБОП, МВД позволило организованной преступности твердо встать на ноги.