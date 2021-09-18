Україна посилює систему протиповітряної оборони на півночі

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"В рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку. Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - йдеться в повідомленні.

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У центрі наголосили, що жителів населених пунктів Чернігівської області просять не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.

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У п’ятницю секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна допустила іноземних партнерів до спільних військових навчань в межах НАТО, які стартують на нашій території вже з наступного тижня.

“Розглядалось ... питання про навчання "Об’єднані зусилля-2021“, у яких ми працюємо з нашими партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, наступного тижня, і ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн, до цих навчань”, — заявляв Данілов.