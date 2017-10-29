Україна посіла друге місце на Чемпіонаті Європи з боксу серед молоді

Відповідно до вирішальних поєдинків в активі "жовто-блакитної" команди 5 нагород цьогорічної континентальної першості.

Чемпіоном Європи 2017 року у ваговій категорії 52 кг став киянин Максим Галінічев, якому вдалося у вирішальній сутичці здобути звитягу за очками над представником Англії. Бронзові медалі змагань здобули Іван Папакін (вагова категорія 75 кг) та Аркадій Карцан (вагова категорія 91 кг). Володарями срібних медалей стали Тарас Бондарчук (вагова категорія 60 кг) та Євген Павловський (вагова категорія 81 кг).

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Зауважимо, що відповідно до здобутих нагород чемпіонату Європи команда виборола друге загальнокомандне місце на турнірі.