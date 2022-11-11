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Україна погодилася ексгумувати могили поляків, які загинули у Другій світовій війні

Україна погодилася ексгумувати могили поляків, які загинули у Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 352902 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна погодилася провести ексгумацію могил поляків, убитих Українською повстанською армією під час Другої світової війни, заявив у п'ятницю заступник міністра закордонних справ Польщі, передає УНН.

Цитата

"Українська сторона офіційно проінформувала нас нотою про те, що геологорозвідувальні роботи за участю польських фахівців в Україні можливі", - повідомив Польському агентству друку Марцін Пжидач.

"Це велика зміна порівняно з тим, як українська влада раніше підходила до цієї ситуації. Ми задоволені цією зміною. Ми вважаємо, що це крок у дуже хорошому напрямі", - додав він.

Пошуки могил розпочнуться або цього року, або навесні наступного року.

Контекст

Вбивства сталися 1945 року в місті Пузники на Поділля, колишньому Тернопільському воєводстві. У Пузниках тоді мешкало близько 1000 поляків.

Влітку 1944 року район був захоплений радянськими військами, які витіснили німців, що відступали.

Більшу частину чоловіків було мобілізовано до армії, що позбавило жителів захисту від військ Української повстанської армії, які діяли у цьому районі.

Українська повстанська армія вела партизанську війну проти Радянського Союзу, комуністичної Польщі та нацистської Німеччини.

У ніч із 13 на 14 лютого 1945 р. українська повстанська армія знищила від 80 до 100 осіб.

Усі сліди Пузників були знищені радянською владою після війни.

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