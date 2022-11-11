Украина согласилась эксгумировать могилы поляков, погибших во Второй мировой войне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина согласилась провести эксгумацию могил поляков, убитых Украинской повстанческой армией во время Второй мировой войны, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Польши, передает УНН.
Цитата
"Украинская сторона официально проинформировала нас нотой о том, что геологоразведочные работы с участием польских специалистов в Украине возможны", - сообщил Польскому агентству печати Марцин Пжидач.
"Это большое изменение по сравнению с тем, как украинские власти раньше подходили к этой ситуации. Мы удовлетворены этим изменением. Мы считаем, что это шаг в очень хорошем направлении", - добавил он.
Поиски могил начнутся либо в этом году, либо весной следующего года.
Контекст
Убийства произошли в 1945 году в городе Пузники на Подолье, бывшем Тернопольском воеводстве. В Пузниках тогда проживало около 1000 поляков.
Летом 1944 года район был захвачен советскими войсками, которые вытеснили отступающих немцев.
Большая часть мужчин была мобилизована в армию, что лишило жителей защиты от действовавших в этом районе войск Украинской повстанческой армии.
Украинская повстанческая армия вела партизанскую войну против Советского Союза, коммунистической Польши и нацистской Германии.
В ночь с 13 на 14 февраля 1945 г. украинская повстанческая армия уничтожила от 80 до 100 человек.
Все следы Пузников были уничтожены советской властью после войны.