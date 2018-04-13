Україна подала заявку на проведення юніорського ЧЄ з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна виразила готовність та подала заявку на проведення юніорського чемпіонату Європи з футзалу, що проходитиме в 2019-му році, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Окрім України на проведення цього турніру претендують Угорщина, Грузія, Хорватія, Латвія, Португалія та Росія.
Рішення про затвердження нових змагань було прийняте минулого року Виконавчим комітетом УЄФА у рамках програми щодо зміни формату проведення діючих футзальних турнірів.
Зазначимо, що країну-господаря УЄФА Євро (U-19) буде визначено 27 вересня 2018 року.
Додамо також, чемпіонат Європи з футзалу серед команд U-19 відбудеться з 8 по 14 вересня 2019 року. Участь у фінальній частині турніру візьмуть вісім збірних.