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Україна підписала меморандум про співпрацю із Естонією в оборонній сфері

Україна підписала меморандум про співпрацю із Естонією в оборонній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерства оборони України та Естонії уклали угоду про розширену взаємодію. Відповідну заяву опублікував міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

«Ми підписали меморандум про співпрацю між Міноборони України та Міноборони Естонії. Ми поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту. Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення», – підкреслив Олексій Резніков.

Він також подякував народу Естонії та міністру оборони країни Ханно Певкуру за видатний внесок у зміцнення оборони України і підтримку її європейського та євроатлантичного погляду.

Нагадаємо

Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро, або понад 1% ВВП. Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту (шоломи тощо). ) та пакети сухого корму. У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові госпіталі та медичне приладдя на суму майже 15 мільйонів євро. Естонія дарує Україні третій польовий госпіталь у співпраці з Нідерландами та Норвегією, які підтримали проект на 7,8 млн євро.

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