Україна перейшла на зимовий час

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - зазначено в документі.

Нагадаємо, 26 березня, вночі, о третій ночі за київським часом, Україна перейшла на літній час.