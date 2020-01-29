Україна отримала від Німеччини обладнання для поглибленого вивчення документів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Державна прикордонна служба України отримали від Німеччини обладнання для поглибленого вивчення документів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Міжнародну допомогу на майже 140 тисяч євро отримано в рамках двостороннього співробітництва прикордонних відомств України та Німеччини. Зокрема, Федеральна поліція Німеччини передала Державній прикордонній службі України відеоспектральні компаратори, мікроскопи, комп’ютерну техніку та інші прилади, що будуть використовуватися у Головному експертно-криміналістичному центрі відомства для вивчення паспортних документів та виявлення різного роду підробок”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для проведення перевірки документів.
“Це дозволить в подальшому створити на базі цього центру Національний контактний пункт перевірки автентичності паспортних документів та сприятиме його інтеграції до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у “Борисполі” викрили п’ятьох іранців, які намагалися потрапити до ЄС за підробними паспортами.