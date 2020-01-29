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Украина получила от Германии оборудования для углубленного изучения документов

Киев • УНН

 • 12162 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Государственная пограничная служба Украины получили от Германии оборудования для углубленного изучения документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Украина получила от Германии оборудования для углубленного изучения документов

“Международная помощь почти 140 тысяч евро получены в рамках двустороннего сотрудничества пограничных ведомств Украины и Германии. В частности, Федеральная полиция Германии передала Государственной пограничной службе Украины Видеоспектральные компаратора, микроскопы, компьютерную технику и другие приборы, которые будут использоваться в Главном экспертно-криминалистическом центре ведомства для изучения паспортных документов и выявления разного рода подделок”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что благодаря полученному оборудованию пограничники завершили первый этап технического оснащения Главного экспертно-криминалистического центра Госпогранслужбы приборами экспертного уровня для проведения проверки документов.

“Это позволит в последующем создать на базе этого центра Национальный контактный пункт проверки подлинности паспортных документов и способствовать его интеграции в систему экспертных служб пограничных органов европейских государств”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в “Борисполе” разоблачили пятерых иранцев, которые пытались попасть в ЕС по поддельным паспортам.

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