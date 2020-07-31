Україна отримала від Білорусі список із затриманих "вагнерівців" - Кулеба

"Вчора тимчасовий повірений у справах України у республіці Білорусь був запрошений до МЗС цієї країни, відбулась його зустріч з міністром закордонних справ Володимиром Макеєм. Розмова була нормальна, на адресу України якихось звинувачень не лунало, список затриманих громадян ми отримали, і МЗС Білорусі звернулось до нас із проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння даними особами злочинів у нашій державі та участі у військових діях", - сказав Кулеба.

З його слів, питання не лише у тому, скільки там українців і хто вони, питання ще й у тому, хто з учасників цього списку брав участь у збройних діях на боці окупаційних сил НЗФ і чи причетні вони до вчинення тих чи інших злочинів.

"Ми лише вчора отримали повний список громадян, які були затримані, і одразу передали його українським компетентним органам для вивчення… Щодо кількості громадян України, то я можу зараз сказати, що їх не семеро. Але ми маємо перевірити весь список", - заявив міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Білорусі повідомили про деталі посилення контролю на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 29 липня у Мінську затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брала участь в боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.