Україна отримала унікальний антимінометний комплекс
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українська армія отримала унікальний антимінометний комплекс. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на артилерійському полігоні у День ракетних військ і артилерії, передає кореспондент УНН.
"У результаті поєднання засобів контрбатарейної боротьби, які в рамках військової допомоги ми отримали від США, і на сьогодні я можу сказати, ми використовуємо краще за американських військових, вже модернізуємо американські засоби, програмне забезпечення, яке розроблено українськими фахівцями, ми отримали також унікальний антимінометний комплекс", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент заявив, що Україна майже повністю відновила парк засобів радіотехнічної розвідки.