Україна отримала унікальний антимінометний комплекс

"У результаті поєднання засобів контрбатарейної боротьби, які в рамках військової допомоги ми отримали від США, і на сьогодні я можу сказати, ми використовуємо краще за американських військових, вже модернізуємо американські засоби, програмне забезпечення, яке розроблено українськими фахівцями, ми отримали також унікальний антимінометний комплекс", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент заявив, що Україна майже повністю відновила парк засобів радіотехнічної розвідки.