Украина получила уникальный антиминометний комплекс

"В результате сочетания средств контрбатарейной борьбы, которые в рамках военной помощи мы получили от США, и сегодня я могу сказать, мы используем лучше американских военных, уже модернизируем американские средства, программное обеспечение, разработанное украинскими специалистами, мы получили также уникальный антиминометний комплекс", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Президент заявил, что Украина почти полностью восстановила парк средств радиотехнической разведки.