Україна отримала сертифікати США щодо дозволу ремонтувати гелікоптери типу "Мі"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Україна отримала сертифікати США щодо дозволу ремонтувати гелікоптери типу "Мі" для іноземних замовників. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк у Facebook за підсумками зустрічі зі стратегічним радником з питань реформування оборонно-промислового комплексу України від США Дональдом Вінтером, передає УНН.
"Отримав від пана Дональда Вінтера сертифікати Сполучених Штатів, які дозволять підприємствам українського оборонно-промислового комплексу ремонтувати гелікоптери типу "Мі" для іноземних замовників", - зазначив міністр оборони.
Нагадаємо, Загороднюк обговорив з Вінтером реформу системи оборонних закупівель та пілотний проект закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі".