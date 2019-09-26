Украина получила сертификаты США по разрешению ремонтировать вертолеты типа "Ми"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина получила сертификаты США относительно разрешения ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Facebook по итогам встречи со стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины от США Дональдом Винтером, передает УНН.
"Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков", - отметил министр обороны.
Напомним, Загороднюк обсудил с Винтером реформу системы оборонных закупок и пилотный проект закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи".