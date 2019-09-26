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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила сертификаты США по разрешению ремонтировать вертолеты типа "Ми"

Киев • УНН

 • 13101 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина получила сертификаты США относительно разрешения ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Facebook по итогам встречи со стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины от США Дональдом Винтером, передает УНН.

Украина получила сертификаты США по разрешению ремонтировать вертолеты типа "Ми"

"Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков", - отметил министр обороны.

Напомним, Загороднюк обсудил с Винтером реформу системы оборонных закупок и пилотный проект закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи".

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