Украина получила сертификаты США по разрешению ремонтировать вертолеты типа "Ми"

"Получил от господина Дональда Винтера сертификаты Соединенных Штатов, которые позволят предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ремонтировать вертолеты типа "Ми" для иностранных заказчиков", - отметил министр обороны.

Напомним, Загороднюк обсудил с Винтером реформу системы оборонных закупок и пилотный проект закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи".