Україна отримала нову партію вакцини CoronaVac у майже 160 тис. доз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Україна отримала нову партію вакцини від коронавірусу CoronaVac китайського виробництва у понад 159 тис. доз за механізмом COVAX. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МОЗ.
Цитата:
"Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 159 600 доз вакцини CoronaVac від COVID-19, у рамках COVAX", - вказали у МОЗ.
Деталі
Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell - інактивована), виробництва Sinovac, Китай, схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.
Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безкоштовно.
Доповнення
Разом із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.