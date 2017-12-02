Україна оголосила склад на заключні етапи Кубку світу з велоспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Оголошено склад української збірної на 3-й етап Кубка світу з велоспорту на треку, який відбудеться у канадському Мілтоні, передає УНН з посиланням на НОК України.
До заявки “жовто-блакитної” команди на етап в Мілтоні потрапили семеро спортсменів: Максим Васильєв, Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук та Олена Старікова.
Примітно, що після завершення цього етапу, команда переїздить до чілійського Сантьяго, де з 9 по 10 грудня проходитимуть фінальні старти у цьому році.
До вищезазначених спортсменів приєднаються ще шість трековиків, які наразі проводять збір у Туреччині. Команду підсилять: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячіна, Валерія Кононенко, Анна Нагірна, Ганна Соловей.
Нагадаємо, що українські велосипедисти не залишились без нагород на попередньому Кубку світу в Манчестері.
Як повідомляв УНН, українці завойовували медалі на осінньому чемпіонаті Європи з велоспорту в Берліні.