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Украина объявила состав на заключительные этапы Кубка мира по велоспорту

Украина объявила состав на заключительные этапы Кубка мира по велоспорту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Объявлен состав украинской сборной на 3-й этап Кубка мира по велоспорту на треке, который состоится в канадском Милтоне, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

В заявку “желто-голубой” команды на этап в Милтоне попали семь спортсменов: Максим Васильев, Андрей Винокуров, Роман Гладыш, Виталий Гринев, Тарас Шевчук и Елена Старикова.

Примечательно, что после завершения этого этапа, команда переезжает в чилийский Сантьяго, где с 9 по 10 декабря будут проходить финальные старты в этом году.

К вышеупомянутым спортсменам присоединятся еще шесть трековиков, которые сейчас проводят сбор в Турции. Команду усилят: Любовь Басова, Татьяна Климченко, Оксана Клячина, Валерия Кононенко, Анна Нагорная, Анна Соловей.

Напомним, что украинские велосипедисты не остались без наград на предыдущем Кубке мира в Манчестере.

Как сообщал УНН, украинцы завоевывали медали на осеннем чемпионате Европы по велоспорту в Берлине.

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